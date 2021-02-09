Біда трапилася з молодою дружиною відомого російського співака Володимира Преснякова Наталією Подольською
Незважаючи на всі запобіжні заходи, зірка все-таки заразилася небезпечним вірусом. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
Російській співачці Наталії Подольській діагностували коронавірус. Перші симптоми захворювання з'явилися на початку лютого, в результаті тест виявився позитивним.
Відзначимо, вона цього боялася, тому обмежила вихід в світ, про що писала на своїй сторінці в Інстаграм. Однак уникнути хвороби, на жаль, Подільській не вдалося. Перші симптоми з'явилися на початку лютого, тест виявився позитивним.
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У числі контактних опинився п'ятирічний син Подільської від співака Володимира Преснякова — молодшого Артемій. Лікарі перевірили його і підтвердили, що коронавірусу у нього немає, хлопчик здоровий. Про стан молодшого сина пари Івана, який народився в жовтні 2020 року, не повідомляється.
Зараз дружина екс-дружина Христини Орбакайте знаходиться на домашньому карантині.
Нагадаємо, Наталія Подольська вийшла заміж за співака Володимира Преснякова-молодшого 5 червня 2010 року.
Нагадаємо, молода дружина Преснякова в прозорій сукні втекла на тусовки через місяць після пологів.
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