Відома українська співачка Ірина Федишин показала, якими незвичними стравами вона харчується на відпочинку в Домінікані
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.
Так, в акаунті Федишин з'явились сторіс, на яких вона показала на відео ресторанні страви, зовнішній вигляд яких дуже здивував співачку.
Зокрема, їй принесли буріто, яке в своїх сторіс вона підписала як "буріто-какітто".
"Так, мені принесли буріто з м'ясом. Ось так воно виглядає. Ось так трохи дивно виглядає. Не дуже апетитне буріто", - посміялась співачка.
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Також вона запропонувала фоловерам проголосувати, чи подобається їм на вигляд її страва.
На наступному відео чоловік артистки Віталій Човник показав, як вона куштує свою страву - зокрема, і коричневу дивну субстанцію. Виявилось, що це - перетерта квасоля.
"На смак - квасоля. Така перемелена чорна квасолька", - прокоментувала співачка.
Як відомо, зараз Ірина Федишин відпочиває разом зі своєю сім'єю в Домінікані, де вона зустріла в готелі українську актрису Ксенію Мішину. Іра відпочиває з чоловіком Віталієм та синами. А колишня "холостячка" - з переможцем телешоу Олександром Еллертом, своїм сином та його донькою.
Нагадаємо, "Так не повинно бути": Федишин придумала покарання гастролерам в РФ.
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Також Politeka писала, що відома українська співачка Ірина Федишин постала в образі американської зірки Памели Андерсон.