Відома українська співачка Ірина Федишин показала, якими незвичними стравами вона харчується на відпочинку в Домінікані

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, в акаунті Федишин з'явились сторіс, на яких вона показала на відео ресторанні страви, зовнішній вигляд яких дуже здивував співачку.

Зокрема, їй принесли буріто, яке в своїх сторіс вона підписала як "буріто-какітто".

"Так, мені принесли буріто з м'ясом. Ось так воно виглядає. Ось так трохи дивно виглядає. Не дуже апетитне буріто", - посміялась співачка.

Також вона запропонувала фоловерам проголосувати, чи подобається їм на вигляд її страва.

На наступному відео чоловік артистки Віталій Човник показав, як вона куштує свою страву - зокрема, і коричневу дивну субстанцію. Виявилось, що це - перетерта квасоля.

"На смак - квасоля. Така перемелена чорна квасолька", - прокоментувала співачка.

Як відомо, зараз Ірина Федишин відпочиває разом зі своєю сім'єю в Домінікані, де вона зустріла в готелі українську актрису Ксенію Мішину. Іра відпочиває з чоловіком Віталієм та синами. А колишня "холостячка" - з переможцем телешоу Олександром Еллертом, своїм сином та його донькою.

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