Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, вражає своєю фігурою

Анастасія займається моделінгом досить давно, тому абсолютно не відчуває збентеження перед камерою і не ховається під шарами одягу. Дівчина підбирає для себе досить сміливі і навіть зухвалі наряди, які зовсім не приховують фігуру.

Завдяки пишному бюсту і не менш виразним стегнам, Квітко швидко привернула увагу до себе.

Неприродно тонка талія в поєднанні з такими формами нікого не залишає байдужими, тому навіть під час простої прогулянки дівчина вибирає одяг з акцентом на зону декольте. І цей раз не був винятком. Анастасія одягла майку, яку заправила в джинси з рваними розрізами на стегнах. Причому тонкі лямки з непристойним декольте ледь можна назвати пристойними – настільки відкритим виявився наряд Квітко.

"Вау, так мило 😍; Анастасія, ти супер і красива💔; прекрасний вид; розкішна імператриця; виглядає красиво і дуже сміливо xx; як ти смачна😍; завжди така красива бомба, ти єдина; дуже спокуслива і дуже красива леді😘; Ви прекрасні; чудова богиня🔥; смакота».

Завдяки професійним кадрам, які виділили достоїнства дівчини, вона швидко набрала популярність і переїхала жити в США. Тепер Квітко працює з іноземними онлайн-магазинами і часто знімається для чоловічих журналів.

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