Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон заявила про плани поповнення в сімействі

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон розповіла про те, що вони з принцом Вільямом запланували четверту дитину, і зараз знаходяться на етапі підготовки. Про це повідомляє видання Us Weekly.

Герцогиня Міддлтон не раз заявляла, що хотіла бути матір'ю чотирьох дітей. У період пандемії коронавірусу Кейт вирішила відкласти свою вагітність, проте тепер знову заговорила про дитину надхненна та рішуча.

У публікації сказано, що Кейт запланувала "пробувати" зачати четверту дитину вже навесні, коли старші діти продовжать навчання в школі. А також вже готує організм до виношування нового життя, дотримуючись спеціального режиму харчування.

Також наголошується, що бажання мати четверту дитину у Міддлтон виникло після новини про вагітність її сестри Піппи, яка зважилася на другу дитину.

Відомо, що у монаршої пари вже є трое дітей– 7-річний Джордж, 5-річна Шарлотта і 2-річний Луї. Підкреслюють, що принц був не в захваті від бажання своєї дружини, проте вона була так натхненна ідеєю четвертої дитини, що Вільяму довелося погодитися з рішенням дружини.

Також повідомляють, що багатодітна пара вже сповістила про свій намір Єлизавету ІІ, "королева буде в захваті", впевнена герцогиня, адже вона обожнює своїх правнуків.

Розповідаючи про плани, Кейт Міддлтон заявляла, що хотіла б щоб у Шарлотти була така ж сестричка як її Піппа, якій можна було б довіряти і про яку піклуватися.

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