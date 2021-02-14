День святого Валентина або День Всіх Закоханих 14 лютого 2021 стане найромантичнішою неділею в цьому році. Звідусіль будуть чутися зізнання в коханні, а хтось, можливо, вперше розкаже про почуття своєму обранцеві. В цей момент дуже важливо підібрати правильні слова

За традицією, в День святого Валентина 14 лютого люди обмінюються валентинками у формі сердець, символічними подарунками і проводять вечори в романтичній обстановці. День всіх закоханих - відмінний привід зміцнити вже існуючий союз або зародити нові відносини, а також просто підняти настрій собі і близьким якоюсь приємною штучкою, солодощами або теплими словами.

До речі, День святого Валентина існує вже більше 16 століть. У цього свята є конкретний "винуватець" - християнський священик Валентин. За легендою, приблизно в 269 році імператор Клавдій II заборонив солдатам у воюючій Римської імперії одружуватися. Імператор пов'язував гостру нестачу солдатів для військових походів зі шлюбами, бо одружений легіонер, на його думку, не так завзято думає про славу імперії, як про те, як повернутися додому.

Але закохуватися солдати від цього не стали менше. І на їхнє щастя знайшовся чоловік, який, не боячись імператорського гніву, став таємно вінчати легіонерів з їх коханими. Ним був священик на ім'я Валентин з римського міста Терні. Мабуть, він був справжнім романтиком, так як його улюбленими розвагами було мирити тих, хто посварився, допомагати писати любовні листи й дарувати на прохання легіонерів квіти предметам їх пристрасті. Так і зародився День святого Валентина, або День Всіх закоханих, що відзначається 14 лютого.

У сучасному світі вітати з Днем святого Валентина можна не тільки коханого або кохану. Якщо у вас немає пари, то словами любові і ніжними зізнаннями завжди можна порадувати друзів, батьків, колег по роботі тощо.

Politeka.net зібрала найяскравіші привітання у вигляді коротких віршів з Днем святого Валентина 14 лютого 2021.

Ти музика мого життя,

Чарівний спів – без слів, без порівняння.

Мелодія, якій немає вороття,

Бо душі наші з’єднані коханням!

Кохання – це вічність, це радості час.

Воно незабутнє для нас.

Ми будемо разом, я вірю у це,

І з Днем Валентина вітаю тебе!

Я люблю тебе, мій котик,

Твою спинку і животик,

Твої оченята, носик твій

Будь завжди, завжди зі мною!

Я забув про все на світі,

Коли глянув на тебе!

Ти як яскрава комета,

Але так казково близька.

Писати гарно я не вмію,

Але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую...

По-друге: я тебе люблю!

З Днем святого Валентина вітаю,

Любові вічної, великої побажаю,

Хай щастя не знає міри і краю,

Нехай добрі люди тебе оточують.

З днем святого Валентина!

Будьте щасливі, друзі!

Адже любов – велика сила,

Без неї прожити не можна!

На листку календаря –

Яскраве свято лютого.

З днем святого Валентина

Вітаю я тебе!

День закоханих – яскраве свято

Для зізнань і любові.

Нехай амур – великий пустун

Прикрасить щастям дні!

Я тобі бажаю щастя різного –

Світлого, великого й прекрасного!

До радості нехай веде тебе дорога

З Днем Святого Валентина! P. S. Грошей багато!

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