З чим вже точно не можна йти на побачення

День Всіх закоханих, або День святого Валентина 14 лютого 2021 - чудовий привід в черговий раз зміцнити свій союз романтичним жестом або вперше зізнатися в почуттях. Для того, щоб свято пройшло без ексцесів, а ваш об'єкт обожнювання залишився задоволеним, важливо правильно підібрати подарунок

Як правило, в День святого Валентина 14 лютого закохані намагаються передбачити бажання своєї половинки, щоб не прогадати з подарунком.

Сьогодні немає певних правил, які саме презенти варто дарувати в День всіх закоханих 14 лютого. Звичайно, найпопулярнішими є листівки, традиційно, у формі сердечка, які в народі називають "валентинками". Також останнім часом все більшої популярності набирають оригінальні подарунки, або зроблені своїми руками, або замовлені у тих, хто спеціалізується на даній тематиці.

Правда, від деяких подарунків в День святого Валентина 14 лютого все ж варто відмовитися. Politeka.net пропонує розглянути детальніше.

Що не можна дарувати на День святого Валентина дівчині

Все, що пов'язано з кухнею. Нові каструлі і сковорідки навряд чи порадують вашу половинку, а, швидше, навпаки розсердять, адже в такому подарунку немає ніякої романтики.

Техніка для дому. З тієї ж причини, як і в попередньому пункті, краще відмовитися від подібного роду подарунків в День всіх закоханих. Дозволено в тому випадку, якщо дівчина сама не раз натякала на поламаний тостер.

Косметика. Чоловіки можуть скільки завгодно думати, що добре знають своїх обраниць, але навряд чи в курсі всіх тонкощів, пов'язаних із засобами по догляду. Щоб не потрапити в незручну ситуацію 14 лютого, від подарунка туші або помади краще утриматися.

Абонемент в спортзал або спортінвентар. Дівчина може неправильно розцінити подібний презент, подумавши, що це натяк на її неідеальну фігуру. Такий подарунок не обіцяє нічого хорошого, а романтичний вечір в День святого Валентина може закінчитися скандалом.

Квіти. Як не дивно, але якщо дівчина отримає в подарунок тільки квіти, то може ще й образитися, адже це буде означати, що її не цінують.

Що не можна дарувати на День святого Валентина хлопцеві

Інструменти. Навряд чи ви зможете правильно вгадати з тим, яка саме викрутка потрібна вашому обранцеві, та й навіщо - така ж безглузда ситуація, як і з кухонним начинням - нуль романтики.

Набори для гоління і душу. Банальніше подарунка не придумаєш, а День святого Валентина все ж розташовує до того, щоб дати волю почуттям і фантазіям.

Труси і шкарпетки. З розряду подарунків, які відносяться до предметів щоденного користування - чоловіки і самі можуть їх собі купити.

Квитки на балет, в оперу, кіно. Тільки якщо ваш обранець не є фанатом, краще від такого подарунка утриматися, інакше ви ризикуєте опинитися на самоті в День всіх закоханих.

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