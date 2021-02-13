Кейт Міддлтон допомогла принцу Вільяму впоратися з потрясіннями, які звалилися на нього в ранньому віці

Кейт Міддлтон допомогла принцу Вільяму оговтатися після травмуючих подій, свідком яких він став у ранньому віці.

Про це розповіла Анжела Левін, автор біографії принца Гаррі, пише Ок-Magazine.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

У 15 років принцу Вільяму довелося подорослішати, він втратив свою маму, принцесу Діану, а до цього спостерігав, як з великим скандалом розпадається його сім'я.

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Як розповідає Анжела Левін, Кейт допомогла врятувати Вільяма, коли йому було нелегко виходити з неблагополучної сім'ї, коли він опинився в скрутному становищі. Тим часом, Кейт дійсно надихнула його і зробила тим, ким він є зараз.

"Вона присвятила своє життя, щоб зробити його щасливим. Вона знайшла речі, які допомагають йому відчувати себе важливим і потрібним, і це не просто розрізання стрічок. Вона допомогла йому стати чоловіком, познайомивши зі своєю, нормальною, сім'єю", — поділилася Левін.

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Також раніше повідомлялося, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон розповіла про те, що вони з принцом Вільямом запланували четверту дитину, і зараз знаходяться на етапі підготовки.

У період пандемії коронавірусу Кейт вирішила відкласти свою вагітність, проте тепер знову заговорила про дитину, натхненна і рішуча.

Нагадаємо, на сайті Politeka ми писали, що Кейт Мідлтон замучило почуття провини, визнання розбурхало мережу.

Раніше портал Politeka інформував, що Кейт Міддлтон похвалилася королівською фігурою на стадіоні: Меган Маркл кусає лікті.

Також ми писали, що Меган Маркл переплюнула Кейт Міддлтон, герцогиня в люті.