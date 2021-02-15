Актори з "Дизель Шоу" Олександр Бережок та Євген Гашенко вразили витівкою
Артисти давно полюбилися глядачам, тому їх поява завжди радує, повідомляє Politeka.net. Цього разу обидва здивували поведінкою.
Гашенко і Бережок постали в образах офісних працівників в скетч-шоу "на Трьох". Артисти висміяли людей, які байдикують під час роботи, а щоб їх час пролетів, вони вигадують собі дурні заняття. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Цього разу обидва наділи на голови відра і стукали по них швабрами.
"Доброго ранку понеділка🥰 Ну що, всі налаштувалися на робочий лад? Наші офісні клерки бажають вам продуктивної роботи і терпіння до п'ятниці😄 тому що вже в п'ятницю вас чекають нові серії "на Трьох"🤩 вдалого тижня і позитивного настрою🙌 🏻", - написали автори поста.
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За чотири години пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.
"хахаха"," Саша з Женею не перестають дивувати", " кожен раз чекаю в понеділок чого чергового покажете в пості про цих двох офісних співробітничків👏як завжди 🔥 👏 😍 😂 😂 спасибі❤️", " це точно я з кращою подругою😂 😂 😂", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Євген Гашенко у 2000 році разом з Єгором Крутоголовим і Михайлом Шинкаренком створили команду КВК «Дизель».
Через кілька років вони ж, але ще з Олександром Бережком і Олексієм Бланаром створили популярне "Дизель Шоу".
Програма йде донині і не втрачає своєї популярності.
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