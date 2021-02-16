Десятки абонентів залишилися без світла та газу

Потужний вибух з подальшим горінням стався ввечері 15 лютого на кордоні окупованого Луганська в районі Великої Вергунки. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на бойовиків і очевидці в соцмережі.

"Приблизно о 22.05 стався вибух невстановленого походження з подальшим загорянням на газорозподільному вузлі по вулиці друга Біломорська. Висота полум'я досягає 20 метрів", - йдеться в одному з повідомлень.

РБК з посиланням на "Луганськгаз" передає, що аварія зачепила газопровід середнього тиску діаметром 400 мм.

Відзначається, що на місце в терміновому порядку виїхали пожежники, яким знадобилося кілька годин на те, щоб перекрити газ, загасити вогонь і демонтувати пошкоджені конструкції.

В результаті НП, близько 95 абонентів виявилися відрізаними від "блакитного палива", крім того в результаті вибуху, була пошкоджена ЛЕП, через що близько 2000 абонентів залишилися без світла.

Ситуацію активно обговорюють у Твіттері:

"біля мене пожежна частина близько, в гучномовець оголосили тривогу і виїзд, почулося що на вулицю Ломоносова"

"заправка б не гуділа на півміста швидше за все це труба газова"

"Так в 90-ті було також і там же, вибух, заграва до неба, гул низької частоти на півміста, якраз за багатоквартирними будинками на пустирі на самому початку малої Вергунки. Тоді пощастило, нікого не підсмажили"

Нагадаємо, що вибух прогримів у житловому будинку під Одесою, люди залишилися без даху над головою: кадри

Також Politeka повідомляла, що потужний вибух прогримів у квартирі одного з головних бойовиків "ЛНР": "думав, що там його не дістануть"