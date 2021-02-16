Бізнес-леді, внучка Вітольда Фокіна, співачка, а віднедавна - дизайнер Маша Фокіна ледь не позбулася життя

Про непростий період свого життя вона розповіла в програмі "ЖВЛ».

Життя Маші перебувала під пильною увагою ще з дитинства. Тоді, щоб захистити єдину дочку і внучку, до неї завжди приставляли охорону.

"Не могла ходити по вулиці, я не могла спуститися в ліфті в школу. Не могла перейти дорогу в школу. До мене був приставлений охоронець, водій з самого дитинства. У мене дуже сильний був контроль. Я гуляла під вікнами, щоб бабуся з дідусем бачили знизу. Я не змогла жити так просто», - розповіла Фокіна.

Через такий надмірний контроль одного разу вона навіть хотіла накласти на себе руки.

"Я наковталася таблеток. Від тиску, но-шпи. І просто я прокидаюся, як ніби я в клубі і мені було недобре, скажімо так", - поділилася артистка.

На щастя, тоді все обійшлося. Зараз Маша Фокіна разом з чоловіком і дитиною живе в США.

Буває Маша Фокіна і в Україні, тут вона займається бізнесомі творчістю. Зараз вона працює з саунд-продюсером Томашем Лукачем над своїми новими піснями.

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