Дочка народної артистки Росії Маргарити Терехової розповіла про стан здоров'я 78-річної матері, яка страждає хворобою Альцгеймера

50-річна Анна Терехова розповіла, що стан актриси стабільний, передає "Експрес газета».

"Мама як і раніше в стабільному стані, вдома. Почувається нормально. У неї хороший апетит. Але, на жаль, вона прикута до ліжка. Це триває більше 10 років", - каже дочка артистки.

Анна Терехова додала, що пандемія додала нових труднощів

"Сьогодні, враховуючи складнощі, пов'язані з пандемією, ми змушені бути більш обережними. Поруч її помічниці, доглядальниці. Мама не розмовляє. Але дивиться, киває головою, реагує на все навколо, посміхається. Вона і телевізор дивиться, музику слухає. Ми з братом Олександром, його дружиною Танею і їх п'ятирічною донькою вірою намагаємося маму частіше відвідувати», - говорить вона.

Анна зазначила, що хвороба Альцгеймера невиліковна, але якщо доглядати за хворим, можна набагато продовжити йому життя.

До Терехової регулярно на огляди ходить дільничний лікар. А ось покласти її в клініку на обстеження не вийшло, оскільки її переформатували в ковід-госпіталь.

Рідним Терехової матеріально допомагає Театр Моссовета, за нею там збережена зарплата. Виручає і Благодійний Фонд»Артист".

Раніше дочка Маргарити Терехової розповідала, що догляд за хворою обходиться сім'ї приблизно в 60 тисяч рублів на місяць. У цю суму входить зарплата доглядальниці, їжа, ліки, квартплата, комунальні та непередбачені витрати.

Нагадаємо, в Росії знаменита актриса театру і кіно, що прославилася ще в епоху радянського кінематографа, що має в послужному списку роботу з видатним режисером Андрієм Тарковським, Маргарита Терехова вже більше десяти років страждає від хвороби Альцгеймера.

Нагадаємо, знаменита актриса-красуня Терехова згасає на очах, лікарі не в силах допомогти: "дітки, будь ласка…»

Як повідомляла Politeka, знаменита актриса Терехова перестала дізнаватися близьких: син розповів страшну правду.

Також Politeka писала, що родичі знаменитої артистки розтратили мільйони спадщини: живуть у злиднях.