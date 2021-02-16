Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко вразила шанувальників юним виглядом на архівних фото

67-річна актриса полюбилася багатьом завдяки ролі життєрадісної Валюхи в серіалі «Свати». Однак її шанувальники люблять актрису не тільки за її сьогоднішній образ, але і за минулі роботи. Так, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилися архівні фото зірки.

На чорно-білих знімках можна побачити Кравченко зовсім молодий. Тоді вона носила стрижку каре, яка їй дуже йшла. І хоча актриса сильно змінилася з часом, на старих фотографіях вона все так же випромінює своє фірмове чарівність, за яке її так люблять фанати.

У коментарях люди не перестають захоплюватися красою знаменитості.

"Красуня«," Очманіти!", "Вона і зараз красуня», "Тетяна вогонь", - пишуть шанувальники серіалу.

Раніше ми писали, що фанати поділилися новим знімком Кравченка.

На знімку актриса позує у фіолетовій сукні, що нагадує футболку і в масивних сонцезахисних окулярах. Задоволена Тетяна підійшла до красиво квітучого куща, застигши перед ним.

Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників Тетяни.

У підписі до фото говорилося, що до весни залишилося всього два понеділка.

Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".

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