У Київській області подорожчала вартість проїзду в громадському транспорті
Велика частина перевізників підняли ціни на проїзд на приміських маршрутах. Подорожчання склало від 2 до 5 гривень, пише «Сьогодні».
Зокрема, нові тарифи почали діяти для пасажирів, які видадуть в Ірпінь, Обухів та Бровари.
При цьому голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко зазначив, що більше подорожчань цього року не планують, проте виключити на 100% будь-які форс-мажори неможливо.
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"Можливо, щось зміниться навесні або загостриться ситуація з карантином. Але в цілому подорожчання не передбачається, враховуючи прогнози про вартість палива і курс долара", - уточнив експерт.
Також він додав, що і зараз підвищували ціну проїзду не скрізь. В основному вона залишилася колишньою на тих маршрутах, де маршрутки конкурують з автобусами. автобус.
Приміром, у місті Тараща Київської області проїзд не подорожчав.
Раніше повідомлялося, що з 6 лютого, вартість проїзду на деяких приміських маршрутах Київської області зросла до 23 гривень. Це торкнулося пасажирів, які їздять до Києва з Ірпеня та Гостомеля.
Серед причин подорожчання проїзду називали зростання вартості палива і карантинні обмеження.
Зазначимо, також повідомлялося, що в комунальному транспорті Києва проїзд дорожчати не буде. А ось представники приватних перевізників попереджали, що свої тарифи збираються підняти.
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