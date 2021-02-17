Актор Олексій Янін в 32 роки переніс інсульт

Успішний і затребуваний актор виявився прикутий до коляски, передає "Одна хвилина".

У 2015 році 6 травня акторові стало погано, його госпіталізували у важкому стані. Олексій переніс інсульт.

Однак, лікарі призначили операцію тільки на 12 травня, за шість днів молодому чоловікові стало гірше, в результаті, Янін був введений в стан медичної коми.

Після виходу з коми через два місяці, актор вже не зміг повернутися до звичного життя.

Він не зміг самостійно їсти, пересуватися, розмовляти, а на початку, навіть дихати.

Зараз Олексія Яніна важко впізнати. Цього року він відзначив свій 37-ий день народження.

Його дружина і мама підтримують його і допомагають відновитися.

У 2020 році, через п'ять років після трагедії, Олексій Янін вперше зміг встати на ноги і навіть посміхнувся.

Раніше ми писали, що одесита, якому стало погано в маршрутці, пограбували пасажири

У 42-річного Андрія Чистяка стався інсульт у громадському транспорті, несвоєчасно надана допомога коштувала йому життя, передає "7kanal".

Ні водій, ні пасажири навіть не поцікавилися його самопочуттям.

Більш того, скориставшись ситуацією, невідомі вкрали у нього мобільний телефон.

Водій маршрутки просто висадив Андрія з транспорту незважаючи на те, що пасажир був абсолютно тверезий і охайно одягнений.

На зупинці на нього звернули увагу люди, викликали "швидку допомогу". Медики більше двох діб боролися за його життя, але, на жаль, було вже занадто пізно і врятувати людину не вдалося.

Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі

Як повідомляла Politeka, вірус "косить" одеситів з подвоєною силою: область вирвалася в лідери на Різдво

Також Politeka писала, головна ялинка Одеси потрапила в топ-5 рейтингу України: як виглядають найкрасивіші новорічні дерева