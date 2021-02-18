Знаменита модель Емілі Ратаковскі продемонструвала пишні форми в одному халаті

Зараз Емілі знаходиться на останньому місяці вагітності і рідко показує справжню себе в мережі. Однак нещодавно в розділі Сторі в Instagram дівчина поділилася невеликим роликом, на якому показала себе в природному вигляді і без прикрас.

Більш того, Емілі не стала прикривати також і бюст, розкривши халат і більшу частину форм демонструючи на камеру.

Не так давно під подібним роликом фанати написали, що Емілі виглядає так, ніби збільшила бюст і губи, на що дівчина різко заявила: вона нічого не робила і не збирається. Вся справа в вагітності і збільшеному обсязі крові.

Варто відзначити, що на більшості знімків добре видно, що дівчина звикла показувати природну красу. Ратаковскі боїться зіпсувати волосся, тому не тільки не фарбує їх, але ще і не робить укладку, також вона не любить макіяж. А особливість знімків супермоделі також в тому, що зірка вважає за краще дивувати фігурою без одягу, підкреслює тим самим свою привабливість.

Фанати зірки публікують її архівні знімки на сторінках Instagram. Дівчина одягла для зйомки чорний бюстгальтер, який ледь стримував бюст молодої красуні.

"Занадто багато, жінка😍", "дитинко, ти абсолютно смачненький, ммммм, милий", "Воу, легше", "Божественна", "Вау, так жарко", "Боже мій, відмінна поза", "і, звичайно ж, будь-яка фотографія з Емілі буде відмінною!", "Ти дійсно чудова", - пишуть шанувальники

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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