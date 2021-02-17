Якщо ваш дитина хворіє-прочитайте їй і собі цю молитву

Молитва за хвору дитину

Батько, спасибі, що коли твій син прикрасив цю землю, він привітав дітей і благословив їх. Спасибі, що та ж сила, яка воскресила його з мертвих, зараз діє. Господи, ми запрошуємо тебе прийти силою Святого Духа і зцілити цю прекрасну дитину.

Прийди і пульсуй через його тіло Своїм Духом. Принесіть своє зцілення і зміцніть його. Ми просимо, щоб в ім'я Ісуса ця хвороба залишила його тіло зараз. Спасибі, що ви чуєте нашу молитву і що б не трапилося, ви дорожите цією дитиною і тримайте його на долоні зараз і завжди. Амінь.





А це благословення для батьків, які моляться за свою дитину або немовля.

Молитва про захист сім'ї

Господи, хай буде з нами кожен день. Направляючи і ведучи нас завжди ніжно. Господи, нехай будеш стояти над нами, допоможи нам побачити надію на майбутнє, на все, чим ми можемо бути. Господи, підтримай нас, коли ми занадто розбиті або втомилися, щоб дійсно мати сили.

Господь буде попереду нас, згладжуючи наші шляхи, захищаючи і благословляючи місця, які ми проходимо. Господь буде позаду нас, зцілюючи наші рани, прощаючи наші помилки і роблячи нас новими. Ісусе, будь всередині нас, ця сім'я твоя. В ім'я Ісуса, амінь.





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