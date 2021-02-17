Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вміє підкорити образом з мінімумом макіяжу

Красою актриси захоплюються мільйони, адже зірка виглядає бездоганно і її Легендарні вилиці часто ставлять в приклад кожному косметолога. У той час як багато хто стверджує, що зовнішність актриси – справа рук пластичних хірургів, проте сама Джолі не раз говорила, що справа лише в гарному догляді за шкірою.

Як видно на фото, зірка дуже добре стежить за собою. Вона фанатично боїться згоріти на сонці і завжди приховує обличчя під окулярами, капелюхом і ходить з сонцезахисним кремом.

Актриса використовує санскрін, м'який миючий засіб, продукти з антиоксидантами, оксикислотами і натуральними компонентами. Їй не потрібні скраби і засоби, в складі яких є багато хімічних речовин. Також можна помітити, що зірка носить макіяж тільки на світських заходах, а її візажист ретельно підбирає макіяж-засоби і піклується про її шкіру, коли актриса повинна блищати на публіці.

На фан-акаунтах люблять ділитися кращими кадрами Джолі з різними образами. Одним з таких став знімок з актрисою, що позує в сірій кофті і зовсім не приховує гідності фігури під одягом: відкрите декольте, стрункі ноги і акуратна зачіска підкорили фанатів.

У стилі актриси багато монохромних образів, які відрізняються простотою, мінімалізмом і відсутністю зайвого декору і прикрас і цей був не винятком:

"Що ти робиш, жінка-мрія?; де тільки бог створив її; як і раніше чудова; Я сумую за тобою так сильно😢 не вистачає ваших ролей😢; легендарне творіння; Ти моє серце биття; дуже добре!!!; Як же вона прекрасна😍 😘 👍; красива жінка; просто елегантно!; Звичайно ж жарко !!; Чудовий момент ❤».

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