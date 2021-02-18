Масштабна операція з порятунку заблукалого в горах туриста триває, з кожним днем шанси на його виживання все менше

40-річний киянин провів вже п'ять ночей в горах на двадцятиградусному морозі, з екіпіровки у нього тільки лижний костюм. Пошукові роботи в районі гори Гемба ускладнюються рясними снігопадами. На порятунок туриста були кинуті всі сили, та навіть авіація - вертоліт ЄС-225 «Супер-пума» (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За інформацією прес-служби ДСНС у Закарпатській області, протягом цього часу були обстежені схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. За координатами, наданими його товаришем, були знайдені сліди чоловіка, який загубився, проте через сильні снігопади в горах встановити подальше просування туриста поки не представляється можливим.

"За словами його друга, у нього нічого, крім запальнички, не було. Ніяких енергетичних батончиків, які могли б його підживити, а також дати сил. Не було і якихось інших засобів порятунку. Однак у нас в гірській місцевості є будиночки лісників, а також хатинки пастухів. Якщо він знайшов хоча б одну з них, то він би зміг там обігрітися", - коментувала трагедію прес-секретар ДСНС Закарпатської області Наталія Батир.

За її словами, спочатку у зниклого туриста працював один з телефонних номерів, але на дзвінки він не відповідав. Надалі зв'язок з ним перервався, очевидно, телефон розрядився.

Нагадаємо, 13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва. Наступного дня, 14 лютого, одного з чоловіків знайшли, його стан задовільний.

Нагадаємо, понад 70 рятувальників кинулися на пошуки киянина, працює техніка: фото і подробиці переполоху.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.