Колишня наречена співака Віталіка Козловського Раміна Есхакзай побувала в Лук'янівському СІЗО і показала фото звідти

Як повідомляє Politeka.net, ексучасниця шоу "Холостяк" і колишня наречена Віталіка Козловського Раміна Есхакзай стала популярною в Україні блогеркою і інтерв'юером. Дівчина веде свій YouTube-канал "Ходят слухи", в якому бере інтерв'ю у зірок і людей цікавих професій, а також знімає цікавий соціальні проєкти. Так, нещодавно Раміна виклала у своєму мікроблозі в Instagram дивовижне фото з Лук'янівського СІЗО, в якому знімала черговий випуск своєї програми.

На знімку дівчина відображена в будівлі в'язниці, вона стоїть в тунелі, по якому, як каже, водять ув'язнених, а за радянських часів тут виконували смертні вироки. Виглядає це місце і справді жахливо. Есхакзай каже, що красивих фотографій з цього місця просто немає, і не може бути.

За її словами, там дуже холодно, а у кожного корпусу СІЗО є свій запах. Наприклад, там, де умови трохи краще, сморід майже не відчувається, а ось поруч з камерами рецидивістів взагалі неможливо було дихати. Раміна зізналася, що їй було страшно, коли підійшла до камери з 13 рецидивістами, і ще повинна була ставити їм питання. Також блогерка розповіла, що відзняла п'ять годин матеріалу, які в підсумку вийшли двогодинним випуском, а це великий обсяг роботи. "Я для себе вже довела, що можу робити не просто інтерв'ю з селебами, а й знімати соціальні проєкти та освітні інтерв'ю", - заявила Есхакзай.

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