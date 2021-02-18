Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк порадувала фанатів спекотним фото, на якому з'явилася в пікантному образі

Як повідомляє Politeka.net, британська акторка Емілія Кларк підкорила мільйони глядачів по всьому світу після виходу на екрани культового серіалу "Гра престолів". У цій картині акторка зіграла горду матір драконів Дейнеріс Таргаріен. Красуня зібрала у своєму Instagram багатомільйонну аудиторію, правда не часто ділиться з шанувальниками новими фотографіями. А ось в цій же соцмережі є безліч фан-акаунтів, присвячених зірці, де шанувальники обмінюються її знімками і новинами.

Так, нещодавно в одному з таких фан-акаунтів опублікували пікантне чорно-біле фото Емілії, на якому вона з'явилася в досить відвертому образі. На знімку акторка відображена в цікавій локації, вона присіла в крісло, кокетливо виставивши стрункі ніжки в сильних чорних туфельках на шпильках.

Перед камерою красуня з'явилася у вузькому чорному боді на тонких бретельках, яке підкреслило витончену фігурку і оголило приголомшливе декольте. До слова, одна бретелька зрадницьки сповзла, додаючи образу зірки деякої грайливості. Волосся Кларк розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона уважно дивиться в об'єктив, спопеляючи своїм гострим поглядом.

Шанувальники просто у захваті від нової фотографії Емілії, акторку обсипають компліментами і захопленими коментарями. Багато відзначили, що виглядає вона просто приголомшливо. Правда, звиклі довгі світлим волоссям дівчата, здивовані її новою зачіскою.

Нагадаємо, зірка "Гри престолів" приголомшила фігурою в бікіні, показавши фото вже після пологів: "Подивіться на...".

Як повідомляла Politeka, фото вагітної зірки "Гри престолів" у купальнику облетіли мережу: "Королева півночі".

Також Politeka писала, порочна зірка з "Гри престолів" Емілія Кларк роздяглася і показала нову себе: "Спалахує пристрасть".