Зірка "Від пацанки до панянки", Анастасія Покрищук, нещодавно поділилася кумедним роликом
На опублікованому відео "пацанка" в черговий раз демонструє свої вилиці з силіконовими імплантами.
Анастасія підсвічує опуклі частини обличчя ліхтариком від телефону.
"Дивись, Я тобі покажу фокус! Бачиш світяться вилиці? А силіконові с * ськи, у кого є, точно так само світяться. І там видно всі судини", - каже Анастасія.
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До слова, зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрищук вигуляла свої величезні вилиці
Епатажна дівчина опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі, на якому постала під час прогулянки Києвом.
Так, відразу після Нового року Анастасія вирушила до центральної ялинки, мабуть, щоб відчути свято в повній мірі, але щось пішло не так.
"😹 😹 😹я задубіла за 10 хв, як тут люди годинами шастають, не знаю 🥴 😘 🍾 🎄 хеппі Нью Йер Бейбі😘🎊🎉🎄🎉🍾🎆", - поскаржилася на собачий холод Покрищук і привітала фанатів.
Зірка реаліті позувала у куртці з пухнастим капюшоном на тлі лісової красуні. Незважаючи на все, Покрищук намагалася посміхатися.
Звичайно, неможливо не звернути увагу на її випирають вилиці. Раніше Анастасія зізнавалася, що наколола їх собі сама - філерами, якими зазвичай збільшують губи. На це вона витратила близько 60 тис.гривень і приблизно рік.
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