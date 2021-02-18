Зірка "Від пацанки до панянки", Анастасія Покрищук, нещодавно поділилася кумедним роликом

На опублікованому відео "пацанка" в черговий раз демонструє свої вилиці з силіконовими імплантами.

Анастасія підсвічує опуклі частини обличчя ліхтариком від телефону.

"Дивись, Я тобі покажу фокус! Бачиш світяться вилиці? А силіконові с * ськи, у кого є, точно так само світяться. І там видно всі судини", - каже Анастасія.

До слова, зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрищук вигуляла свої величезні вилиці

Епатажна дівчина опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі, на якому постала під час прогулянки Києвом.

Так, відразу після Нового року Анастасія вирушила до центральної ялинки, мабуть, щоб відчути свято в повній мірі, але щось пішло не так.

"😹 😹 😹я задубіла за 10 хв, як тут люди годинами шастають, не знаю 🥴 😘 🍾 🎄 хеппі Нью Йер Бейбі😘🎊🎉🎄🎉🍾🎆", - поскаржилася на собачий холод Покрищук і привітала фанатів.

Зірка реаліті позувала у куртці з пухнастим капюшоном на тлі лісової красуні. Незважаючи на все, Покрищук намагалася посміхатися.

Звичайно, неможливо не звернути увагу на її випирають вилиці. Раніше Анастасія зізнавалася, що наколола їх собі сама - філерами, якими зазвичай збільшують губи. На це вона витратила близько 60 тис.гривень і приблизно рік.

За словами Покрищук, в першу чергу, незвичайна зовнішність дає їй почуття самозадоволення, тим більше, що вона стала відома на весь світ. Дівчині лестить, що у неї беруть інтерв'ю зарубіжні ЗМІ.

Нагадавши, "Я нікому не потрібна": подробиці спроби самогубства зірки шоу " Від пацанки до панянки".

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