Популярна молода актриса і зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер показала фігуру в чорному стильному купальнику

Відома молода актриса любить розповідати про себе та особисте життя. Зараз Анна добре проводить час вдома, але це не заважає їй ділитися архівними фото і не тільки показувати фігуру в пікантному чорному купальнику на гумці, але ще і говорити про цікавлять її речі. Зокрема, Анна розповіла, як знаходиться в процесі пізнання себе.

Анна розповіла, що після деяких подій вона максимально не в ресурсі. На даний момент дівчина знаходиться в пізнанні себе і бажає навчитися слухати свої бажання, перестати бути зручною для когось. Бути твердіше, настирніше.

"Хочу розвиватися все більше в різних напрямках, ставати більш компетентною у своїх професіях. Бути красивою зсередини, глибокої! Не втрачати потрібних людей поруч, видалити токсичних і не екологічних! Бути щасливою, світиться зсередини. Не жити, а проживати! Мати поруч людину, яка буде зі мною на одному вайбі. З яким, вечорами ми будемо дивитися страшні фільми, притискаючись один до одного, а вранці стягувати один одного з ліжка і поспішати у справах, спізнюючись скрізь куди можливо! А потім приходити додому, готувати вечерю і годинами сперечатися про якусь нісенітницю (але в підсумку в суперечці буду перемагати я, тому що, я ж дівчинка😂)

Я хочу прокидатися сповнена сил і енергії, мотивацією та ідеями. Заряджати команду і йти стрімко їх втілювати! Я знаю, вийде! Я даю собі час, адже це моє життя, моє тіло, моя доля, мої думки. Це все моє і належить мені!",- розповіла Ганна.

Шанувальники також відповіли:

"Не перестаю тобою захоплюватися; ❤️Бейбііііі; ти вже красива зсередини!; Боже це такі душевні слова; Супер; Все буде!🙏 ; наша зайкаа🔥; вогонь, красуня; дуже красива, і тіло дуже красиве; Люблю тебе ❤️»,

Ми писали, що актриса з "скаженого весілля 3" показала шок бабусі від "накачаних" губ.

Відома актриса, співачка і блогер Анна Трінчер, яка знялася в українському фільмі "Скажене весілля 3" збільшила собі губи. Реакцію родичів, мами і бабусі, а також весь процес, знаменитість показала в Instagram.

Операцію знімала подружка, вона показала весь процес "ін'єкцій краси".

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