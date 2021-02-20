Знаменита модель Емілі Ратаковскі привертала увагу до вагітності до себе навіть простим чином

Під час вагітності Ратаковскі почала сумувати за колишніми формами, тому нерідко показує в сторі знімки, які були зроблені ще до того, як вона дізналася про цікаве положення. Дівчина розповідає в Instagram, що поки що відчуває себе, немов Вінні Пух і це дуже незвично.

Як видно на фото, зробленому до вагітності, Ратаковскі виглядає дуже стрункою і привабливою. А секрет їй образу в тому, що їй просто дуже пощастило з генами. Дієту вона дотримується лише для того, щоб добре себе почувати. Якщо Ратаковскі хоче шкідливу їжу або алкоголь, то не відмовляє собі в цьому.

"Можливо, після 30 я почну замислюватися про те, як не втратити форму. А поки я просто насолоджуюся життям", - говорила раніше Ратаковскі.

Замість виснажливих тренувань, модель завжди любила піші прогулянки, йогу і масаж з лазнею. За шкірою ж модель стежить дуже ретельно, щоб не зіпсувати зовнішність, також зірка не робить укладання, адже не хоче зіпсувати свої локони.

Як видно, фанати гарячої красуні не сумують і продовжують публікувати в Instagram архівні знімки, які спокушають мережу. Модель вибрала для виходу бордове плаття, яке тісно облягало її форми, з відвертим декольте і рукавами з вирізами.

"Мені подобається цей погляд💜", "ти чудова", "Ти виглядаєш такою кавайною", "Вай-вай красива яка гаряча 🔥 надлишок солодкого", "Ховрах хоче сподобатися👍", "занадто солодко", "досконалість😍", "виглядає відмінно", "як красиво ти виглядаєш".

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні.