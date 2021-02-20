Коронавірусна інфекція не відступає, на тиждень закриють кілька областей

В Україні триває поширення коронавірусної інфекції, за останню добу було виявлено 6 295 нових випадків, заражених небезпечною інфекцією. Лідерами серед кількості хворих останнім часом стали три області, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська, про це повідомив Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише Politeka.net.

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, саме в цих областях спостерігається критичне збільшення кількості хворих. Ляшко пов'язує рівень захворювання з туристичним бізнесом.

"Якщо проаналізувати спалахи, які є в Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях — це три області з критичним зростанням числа випадків. Ми можемо чітко простежити, що це маршрути, пов'язані з масовим пересуванням в туристичному бізнесі", - заявив Ляшко

За словами заступника міністра МОЗ України у відомстві вирішили зупинити роботу певних інфраструктур в даних областях. Закриють ресторани, кафе, призупинять роботу розважальної інфраструктури.

"ТЕБ і НС на місцевому рівні було прийнято рішення на тиждень призупинити роботу розважальної інфраструктури та всіх закладів громадського харчування", - заявив заступник міністра МОЗ.

З 24 лютого діятиме адаптивний карантин. Зокрема, Івано-Франківськ перебуватиме у "червоній" карантинній зоні.

Також Ляшко підкреслив, що розважальний сектор може функціонувати в умовах карантину тільки тоді, коли ми дотримуємося прописаних правил.

Він розповів, що якщо дотримуючись простих правил можна досягти певних успіхів, щоб і розважальні комплекси працювали, і кількість хворих не збільшувалася.

В Івано-Франківській області завантаженість лікарень з хворими коронавірусом досягає 100%. Було прийнято рішення збільшити кількість ліжко-місць до 600, ввівши нові установи для прийому COVID-хворих.

За останню добу госпіталізовано 2 225 осіб, летальних випадків зареєстровано 73, перемогло хворобу – 4 539 осіб.

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