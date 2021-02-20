Було вже занадто пізно

Відпочинок на єгипетському курорті обернувся для українки та її чоловіка справжнім кошмаром

65-річна мешканка Рівного разом з чоловіком займалися підводним зануренням, коли сталася біда, пише видання "Радіо Трек".

Тільки зараз з'явилися подробиці інциденту, що стався ще 13 лютого. Відзначається, що причиною смерті українки міг стати серцевий напад, який трапився з нею у воді.

Жінка в повній екіпіровці (з маскою, трубкою та ластами) плавала під водою, коли раптово зникла з поля зору чоловіка. Той відразу ж викликав рятувальників, але, на жаль, було вже занадто пізно.

У прес-службі МЗС повідомили, що труну з тілом мешканки Рівного повинні були доставити 19 лютого, в аеропорт Львова. Посольство України в Єгипті забезпечувало консульський супровід цієї справи.

Раніше ми розповідали, 17-річна дівчина загинула на відпочинку в Домініканській Республіці. Так, туристка наступила на оголений електричний дріт і отримала смертельний удар струмом, коли разом зі своїми рідними йшла босоніж до готелю в Пунта-Кані. Провід лежав на металевих сходах, що вели на міст.

Медики оперативно прибули на місце події, але не змогли врятувати дівчину.

Попереднє розслідування показало, що дівчина померла від серцево-дихальної недостатності.

Нагадаємо про звіряче вбивство Українки в Єгипті: названо ім'я загиблої.

Як повідомляла Politeka, Українська туристка "рознесла" Єгипетський готель в пух і прах, відео: "все летить і..."

Також Politeka писала, що український депутат помер на єгипетському курорті (фото)