Моторошна трагедія сталася у Львівській області, на місці розбиралася поліція

Так, у суботу, 20 лютого, о 19.05 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля під'їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух, передає Politeka.net з посиланням на сайт ГУНП.

Відзначається, що на місце НП відразу ж виїхали слідчо-оперативна група та інші фахівці, включаючи керівника главку львівської поліції Олександра Шляховського.

Правоохоронці встановили, що в результаті потужного вибуху загинули двоє чоловіків 37 і 40 років, обидва місцеві жителі. Також постраждала жінка, яка перебувала поруч з ними - потерпілу терміново доставили в лікарню.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що проводиться розслідування та встановлюються всі обставини та причини трагедії.

Ситуацію у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, один із загиблих з подругою прийшли в гості до знайомих, зустріч закінчилася фатально.

"Чоловік з жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Як кажуть сусіди - чоловіки дружили. Нещодавно разом повернулися із заробітків у Польщі. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках".

Користувачі активно обговорюють трагедію:

"Любовний трикутник з гранатою..."

"Навіть палиця в руках неадеквата - небезпечна зброя... Ніхто не володіє достовірною інформацією про кількість зброї, яку незаконно було привезено із зони АТО... і коли така іграшка виявляється в руках людей з порушеною психікою, відбувається непоправне... гинуть люди"

"Вбивають люди, не зброя. Емоції страшна штука"

Нагадаємо, потужний вибух знищив будинок на Одещині, пожежники назвали причину: подробиці НП

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