Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі в напівпрозорій білизні зважилася на вельми зухвалу зйомку

Супермодель досить часто брала участь в популярних фотосесіях, заради яких нерідко відкидала скромність і позувала або в одній білизні, або і зовсім без нього. Так як Емілі може похвалитися ідеальними і підтягнутими формами, вона не бачить сенсу їх приховувати.

Відомо, що Ратаковскі виступає за природність, а тому вважає, що бачити оголене тіло - це цілком нормально і нічого ганебного в цьому немає. Ратаковскі, як видно, завжди знімається з мінімумом макіяжу на обличчі і без укладок. Спустивши штани, зірка позувала в білизні з однієї сіточки.

Відзначимо, зараз модель чекає первістка, тому рідко постить знімки в своєму блозі. Але її шанувальники не сумують і публікують її архівні фото на фанатських сторінках в Instagram. Даний Відеоролик також був узятий з архіву.

Як можна побачити ще на одному фото, представленому на фан-акаунті знаменитості, дівчина знаходиться в дуже чудовій формі, тому нею і захоплюються мільйони жінок.

На представленому кадрі Емілі в бордовому бікіні позує в домашній обстановці і без будь-яких укладок, провокативний кадр відразу був завалений коментарями:

"Виглядає жарко і красиво; викликає одне відчуття, відчуття заздрості!!! Безумовна богиня😛 😄; 😍 😍 ідеальний образ у цієї дівчинки; чому мені здається, що вид ззаду був би краще; це реально спокушає, до чого ж хороша...; Щасливчик той, хто бачить її в живу; моя мета і богиня; Ти така красива ... Хороші флюїди та привітання з Колумбії!; Безумовно, найщасливіша людина🙌 🙌».

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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