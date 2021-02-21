Фітнес-тренер Марина Боржемська (у минулому Узелкова) з проекту "Зважені та щасливі" розповіла про сюрприз

Як передає Politeka.net, 20 лютого телеведуча відзначила свій день народження, їй виповнився 41 рік.

Привітати Боржемську вирішили друзі та близькі, які підготували дня неї сюрприз, приїхавши до неї у Вінницю (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Вдячна моїм боржемятам, що вони приїхали до Вінниці і зробили мені такий неймовірний сюрприз! І тим, хто не зміг приїхати спасибі-ваша присутність відчувалася через величезну кількість відео-привітань з різних куточків світу🥰», - написала радісна Марина.

Вона подякувала всім за привітання, зізнавшись, що не очікувала отримати стільки теплих і приємних слів.

"Вдячна моїм рідним і близьким, що в цей вечір вони були поруч😘 Це все дає крила рухатися далі і ніколи не зупинятися🥰", - написала знаменитість.

На кадрах фітнес-тренер показала величезну кількість квітів, які їй подарували, продемонструвала смачний і красивий тортик, а також засвітила своїх дітей.

Фоловери приєдналися до привітань.

"Фантастична😍 😍 😍 з вашим днем🎉", "Відмінний сюрприз! на те він і сюрприз щоб залишатися в секреті", "Такі красиві", - пишуть в мережі.

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