Зміни клімату в Україні може згубно відбитися на населенні, в плоть до вимирання людей
Тривожним прогнозом поділився відомий вчений-біолог Стюарт Пімм, пише
Він розповіла, що літо в Україні з кожним роком буде стає все більш жарким і посушливим, внаслідок чого почне знищуватися Сільське господарство.
«Це може призвести до вимирання людей на цій території. Ви знаєте, що в Європі спека вбила вже десятки тисяч людей", - зізнався фахівець.
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Біолог звернув увагу, що з кожним роком число надзвичайних погодних явищ тільки збільшується і вони завдають істотної шкоди як людям, так тваринам.
«Але нам під силу щось змінити і в першу чергу-використовувати поновлювані джерела енергії", - говорить Пімм.
"Друге - ми можемо навчитися бути ефективними. Вже зараз кажуть, що в найближчі 20 років ми можемо відмовитися від бензину і пересісти на електромобілі. Люди вчаться також економити енергію", - додає вчений.
Не секрет, що в США вже відмовляються від викопного палива і повсюдно переходять до вітряної і сонячної енергії. При цьому "Зелена енергія" стає дешевшою. Також Пімм закликав піклуватися про природу і не забруднювати її.
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