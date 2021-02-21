Погода в Україні 22 лютого неприємно здивує складними погодними умовами

Як пише Politeka.net, про це у себе в Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, потоки повітряних мас над Європою переважно теплі. Саме тому в понеділок в Берліні очікується 14 градусів тепла, а в Римі та Парижі по 16 градусів.

Втім, в Україні ще не буде по-весняному тепло, хоча потепління триватиме. Діденко зазначає, що в найближчий тиждень в Україні не варто очікувати 16 градусів тепла, але в південних регіонах температура цілком може досягти 12 градусів. При цьому в більшості регіонів очікується 2-9 градусів тепла. Вночі в Україні ще будуть морози.

"Тому дороги і тротуари отримають зміцнілу, хоч і замасковану під калюжі, ожеледицю - дуже обережно!",- попередила Діденко.

Крім цього, східні області в понеділок накриє мокрий сніг. Він зачепить Сумську область, Дніпро з районами, а також Полтавський і Запорізький регіони. Синоптик попередила, що 22 лютого на дорогах можливий туман та ожеледиця.

"Бережіть свої голови, спини, руки-ноги, свої автомобілі, майно і не залишайте без особливої уваги свіжих прогнозів погоди", - підкреслила вона, додавши, що зима ще перебуває у своєму законному праві.

Варто відзначити, що, за даними Укргідрометцентру, опади 22 лютого також очікуються в Донецькій, Луганській і Харківській областях.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували аномально теплу погоду: "вперше за 141 рік".

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