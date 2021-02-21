Зірка шоу "Холостяк" Макс Михайлюк поділився актуальною для нього проблемою, яка виникла через пандемію

Як відомо, зараз екс-Холостяк щасливий у відносинах з моделлю Дариною Хлистун. Пара вже встигла таємно одружитися і зараз чекає появи на світ своєї дитини. Однак, не все в житті Михайлюка йде так гладко.

Як відомо, Макс - пілот і власник власної льотної школи. При цьому, за час пандемії і повсюдного карантину сфера авіаперевезень зіткнулася з великими проблемами, а багато пілотів втратили роботу.

Як повідомляє Politeka.net, у новому пості у своєму Instagram Михайлюк висловився на цю тему.

"Сьогодні спілкувався з друзями, з якими навчався в Академії і працював в Америці. Авіакомпанії починають приходити до тями, відновлюється набір льотних екіпажів. Багато з них не працювали більше року і отримали welcome back to work letters. Дуже сподіваюся, що умови в Європі та решті світу будуть налагоджуватися і ми знову будемо літати як раніше!", - написав Макс.

На фото він показав себе у своїй формі пілота. Судячи з усього, він за нею сильно сумує. Так, у відповідь на коментар своєї коханої він написав: «Мисим хоче літати».

Підписники екс-холостяка бурхливо відреагували на його пост.

"Максим ви кращий дуже люблю вас", "найкрасивіша людина-це щасливий. Максим Дася тебе дуже прикрашає", "найкрасивіший і милий пілот", "Красунчик", - пишуть в коментарях.

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