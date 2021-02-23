Зірка шоу «Холостяк», модель Вікторія Короткова, дала перше інтерв'ю після смертельної ДТП

Дівчина здобула популярність після участі в шоу "Холостяк", в якому героєм виступив співак Єгор Крід, пише Politeka.net. Тоді шатенка не виграла, але змогла заробити масу підписників в Instagram.

Зараз за життям зірки в популярній соцмережі стежать 833 тисячі осіб, хоча перший пост після трагедії вона зробила тільки сьогодні.

У жовтні минулого року модель збила на смерть 39-річного чоловіка на Кутузовському проспекті Москви. Новина викликала великий резонанс у суспільстві.

Після трагедії Короткова перестала виходити на зв'язок з журналістами й не з'являлася на світських заходах.

23 лютого дівчина перервала мовчання давши велике інтерв'ю сайту Tatler.

Водитель "Гелендвагена" насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве.



Все случилось на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу. Водитель «Гелика» сбил человека, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб. pic.twitter.com/ygkwXrofOT — Mash (@mash_breaking) October 5, 2020

Зірка розповіла, як відчувала себе весь цей час. За словами Вікторії, вона страждала безсонням після пережитого. Медики виписували моделі транквілізатори, щоб вона могла поспати.

Крім того, Коротковій рекомендували звернутися за допомогою до психолога. Весь цей час дівчина була в пригніченому стані, відрізавши себе від зовнішнього світу. Модель не виходила з дому, а коли намагалася заснути - їй снилася ДТП.

"Я була розчавлена. Я відрізала себе від зовнішнього світу... Я жила в пеклі", - зізналася Короткова.

Після фатальної ночі модель так і не може сісти за кермо, зараз вона пересувається з водієм.

Вікторія не могла спокійно проїжджати повз місце події й перший час закривала очі, тільки через місяці після роботи з фахівцями вона змогла трохи прийти в себе.

Як зазначила учасниця "Холостяка", зараз вона працює над своїм психологічним здоров'ям.

"По цеглинці викладаю себе заново. Об'єктивно - моє життя змінилося. Я не знаю, чи буде взагалі коли-небудь так, як раніше», - поділилася Вікторія.

Варто відзначити, що провадження щодо Вікторії так і не було відкрито. За версією слідства, чоловік в нетверезому стані перебігав дорогу в недозволеному місці.

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