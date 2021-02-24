Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які зіткнуться з труднощами під кінець зими

Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.

Близнюки

Народженим під цим сузір'ям чекає кілька днів, які можуть зіпсувати настрій в лютому. Не виключено, що проблеми можуть стати перевіркою на міцність. Не потрібно гнівити долю. 27 і 28 Лютого краще дати свободу другій половинці.

Лев

Представники цього знака Зодіаку можуть пережити фінансові потрясіння під кінець зими. За словами Глоби, вам потрібно бути пильніше в здійсненні будь-яких грошових операцій. Астролог запевняє, що важливі і дорогі покупки будуть зайвими в лютому.

Діва

Вихідні 27 і 28 Лютого стануть для вас невдалими. За словами Глоби, всі важливі справи Дівам потрібно залагодити до кінця тижня. Одиноким представникам цього знака Зодіаку краще відмовитися від нових знайомств, романтики і побачень.

Терези

Непростий час настане і у народжених під цим сузір'ям. Астролог рекомендує справлятися з виниклими труднощами максимально швидко і оперативно. За його словами, велика ймовірність зустріти на своєму шляху дуже важливих людей.

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