Голлівудська актриса Анджеліна Джолі в молодості завжди робила один і той же акцент на фото

Анджеліна Джолі не веде власний Instagram, уникаючи зайвої уваги преси і не бажаючи давати нові приводи для пліток. На фан-акаунтах знаменитості шанувальники ж публікують кращі, на їхню думку кадри із зіркою за минулі роки.

Одними з таких стали чуттєві знімки з молодою Джолі в 1991 році, коли їй було всього 16 років. В об'єктиві фотографа Майкла Клемента прославлена красуня виглядала незрівнянно. Чорне просто плаття підкреслило її природну красу, а практично повна відсутність макіяжу лише додало актрисі вишуканості.

Варто відзначити, що про свою привабливість Джолі знала з народження. У 14 років Джолі навіть заявила, що у неї є цивільний чоловік, а після вона спробувала спокусити коханця матері, чим завдала серйозну образу всій родині. До повноліття актриса навіть перепробувала всі існуючі на той момент наркотики. Лише робота моделлю і нові ролі на екрані врятували її від поганого кінця.

"Моя любов 😍; чудово 😍; Краса❤Hermosa🔥; Ваша фігура виглядає прекрасною і гарячою, навіть у простому платті; яка булочка; Вау супер прекрасна леді; чудова; шикарна леді; історія про кохання; така красива».

Оскільки зараз Джолі вважає за краще не світитися перед камерами і не веде свій Instagram, шанувальники самі діляться кращими, на їхню думку, фотографіями знаменитості і розповідають про її життя.

Раніше під обговорення потрапили фото, які зробив Патрік Демаршельє для модного глянцю.

На одному зі знімків ефектна актриса позувала в темно-синьому ТОПі з акуратним дизайном, головний акцент якого – зона декольте. Блискучий макіяж, проста укладка з чубчиком і вигідний ракурс також створили ідеальний образ.

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