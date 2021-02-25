Українцям вже зовсім скоро доведеться доводити досконале володіння національною мовою
Радує одне, здавати іспит доведеться не всім, а тільки бажаючим взяти участь в конкурсі на посаду в будь-якої з державних структур.
Про терміни та умови проведення іспиту розповіла голова Національної комісії зі стандартів державної мови Аріна Демська, пише "Інтерфакс-Україна".
За її словами, 16 липня 2021 року набирає чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування повинен скласти іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів.
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Таким чином, понад 100 тисяч людей будуть підтверджувати знання мови.
"Кількість людей, які на сьогодні повинні скласти іспит і з 16 липня засвідчити рівень володіння державною мовою, становить близько 100-150 тисяч", - зазначила Демська.
Іспит майбутні чиновники складатимуть за комп'ютером. Він триватиме 2 години і складатиметься з двох частин. Письмова - тут треба пройти тест і написати текст. І усна - у формі онлайн-бесіди з екзаменатором.
За інформацією Демської, тим хто вже перебуває на держслужбі, здавати іспит не доведеться.
"Всі, хто сьогодні вже працюють - тобто не йдуть на конкурс і не претендують на будь-яку посаду, а вже на ній знаходяться, - вони не будуть здавати іспит", - зазначила чиновниця.
Вона також розповіла, що центри для складання іспитів будуть розташовані щонайменше в кожному обласному центрі, а сертифікат на володіння державною мовою діятиме безстроково.
Нагадаємо, з 16 січня поточного року почала діяти норма про те, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Таким чином, працівники супермаркетів, банків, кафе або інтернет-магазинів повинні обслуговувати клієнтів українською мовою.
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