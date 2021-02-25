Українцям вже зовсім скоро доведеться доводити досконале володіння національною мовою

Радує одне, здавати іспит доведеться не всім, а тільки бажаючим взяти участь в конкурсі на посаду в будь-якої з державних структур.

Про терміни та умови проведення іспиту розповіла голова Національної комісії зі стандартів державної мови Аріна Демська, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, 16 липня 2021 року набирає чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування повинен скласти іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів.

Таким чином, понад 100 тисяч людей будуть підтверджувати знання мови.

"Кількість людей, які на сьогодні повинні скласти іспит і з 16 липня засвідчити рівень володіння державною мовою, становить близько 100-150 тисяч", - зазначила Демська.

Іспит майбутні чиновники складатимуть за комп'ютером. Він триватиме 2 години і складатиметься з двох частин. Письмова - тут треба пройти тест і написати текст. І усна - у формі онлайн-бесіди з екзаменатором.

За інформацією Демської, тим хто вже перебуває на держслужбі, здавати іспит не доведеться.

"Всі, хто сьогодні вже працюють - тобто не йдуть на конкурс і не претендують на будь-яку посаду, а вже на ній знаходяться, - вони не будуть здавати іспит", - зазначила чиновниця.

Вона також розповіла, що центри для складання іспитів будуть розташовані щонайменше в кожному обласному центрі, а сертифікат на володіння державною мовою діятиме безстроково.

Нагадаємо, з 16 січня поточного року почала діяти норма про те, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Таким чином, працівники супермаркетів, банків, кафе або інтернет-магазинів повинні обслуговувати клієнтів українською мовою.

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