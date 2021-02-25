Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає фінансова удача до кінця зими

За словами фахівця, серед щасливчиків виявилися чотири представники зодіакального кола, передає Slovofraza.

Овен

Ваше прагнення досягти висот на робочому терені нарешті принесе результати. За словами астролога, перш за все Овнам світять фінансові бонуси. Глоба запевняє, що ви рухаєтеся правильним шляхом і продовжуючи в тому ж дусі вам вдасться ще більшого успіху.

Водолій

Для народжених під цим сузір'ям гроші прийдуть звідки ви навіть не припускали. Приємний фінансовий бонус стане для вас вирішенням багатьох проблем. За словами астролога, Водоліям пора задуматися про перетворення хобі в постійну роботу.

Лев

У представників цього знака Зодіаку з'явиться шанс збільшити дохід і забратися вище в ієрархії посад збережеться до самого кінця місяця. Глоба запевняє, що для досягнення нових висот на роботі вам належить проявити активність.

Козоріг



Народжені під цим сузір'ям, щоб примножити Фінанси, належить проявити всю свою наполегливість і працьовитість. За словами Глоби, ваші праці окупляться сповна, а в руки до вас за хорошою ціною потрапить річ, про яку ви довгий час мріяли.

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