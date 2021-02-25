У Швеції продають квартиру за сміховинну суму
Про це повідомляє hyser.
У невеликому містечку Суорселе виставили на продаж квартиру за вартістю в 1 шведську крону (3,39 гривні).
Всього міська влада пропонує 2 квартири, жила площа яких становить близько 54 квадратний метр.
Якщо бажаючих купити квартиру буде більше однієї людини, то покупка буде проходити у форматі аукціону.
Варто відзначити, що з 14 січня поки що не з'явилося жодного покупця, так само як і охочих взяти це житло в оренду.
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Суорселе - містечко невелике, і в ньому проживає трохи більше ніж 2 700 чоловік. Оскільки це комуна, то освітніх установ для дітей тут немає.
Оскільки містечко знаходиться на півночі країни, то клімат тут не їх теплих.
Раніше ми повідомляли, що в Києві продають квартиру, загальний метраж якої - всього 6 кв.м. оголошення про продаж такого "компактного" житла з'явилося на одному з торгових майданчиків в мережі.
Повідомляється, що ця квартира знаходиться на вулиці Яворницького в Святошинському районі Києва, селище Біличі.
При цьому в ці шість метрів примудрилися помістити і душ, і туалет, і навіть кухню.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".