У Швеції продають квартиру за сміховинну суму



Про це повідомляє hyser.



У невеликому містечку Суорселе виставили на продаж квартиру за вартістю в 1 шведську крону (3,39 гривні).

Всього міська влада пропонує 2 квартири, жила площа яких становить близько 54 квадратний метр.

Якщо бажаючих купити квартиру буде більше однієї людини, то покупка буде проходити у форматі аукціону.

Варто відзначити, що з 14 січня поки що не з'явилося жодного покупця, так само як і охочих взяти це житло в оренду.

Суорселе - містечко невелике, і в ньому проживає трохи більше ніж 2 700 чоловік. Оскільки це комуна, то освітніх установ для дітей тут немає.

Оскільки містечко знаходиться на півночі країни, то клімат тут не їх теплих.

Раніше ми повідомляли, що в Києві продають квартиру, загальний метраж якої - всього 6 кв.м. оголошення про продаж такого "компактного" житла з'явилося на одному з торгових майданчиків в мережі.

Повідомляється, що ця квартира знаходиться на вулиці Яворницького в Святошинському районі Києва, селище Біличі.

При цьому в ці шість метрів примудрилися помістити і душ, і туалет, і навіть кухню.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".