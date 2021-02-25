Знаменита модель Емілі Ратаковскі показала досить сміливий кадр, зроблений перед прогулянкою

Популярна американська супермодель, що знаходиться на останніх термінах вагітності, вийшла на прогулянку в літніх босоніжках і напівпрозорому костюмі. Новими фото з прогулянки дівчина поділилася в Instagram.

Так, на показаних кадрах Ратаковскі позувала спочатку вдома, показуючи, як виріс її живіт, через що одяг на ній вже не застібається. Після дівчина поділилася іншими кадрами, зробленими вже на вулиці.

На фото вона одягнена в облягаючому напівпрозорому костюмі чорного кольору, який складається з лонгсліва і брюк.

"Мила, ти світишся; ідеально!; Красиво 😍; я після пізнього перекусу; Омг, ти вагітна?; Таааак схвильована; мій Бог; Це безумство😭 😍; Я бачила, як ви з чоловіком гуляєте по околицях, і ніхто з вас не носить маски! Чому?; Ти належиш вулицям @emrata 😄; ваші ноги замерзнуть там; Богиня родючості шик; Ти виглядаєш чудово, та й так легко".

До цього на нових кадрах спекотна красуня показала, як милується з чоловіком на сімейному знімку, заодно також засвітивши живіт. А але другому кадрі Емілі влаштувала фотосесію прямо у ванній в одній розкрито сорочці, показуючи живіт і доглядаючи за шкірою голови перед камерами.

"Ніколи не бійся падінь ❤️», - написала Емілі під кадрами.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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