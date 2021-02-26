Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у чорній сукні показала стильний образ
Як можна помітити, довгий час артистка слідує одному і тому ж стилю, який вигідно показує її фігуру. Джолі звикла носити прості сукні в мінімалістичному стилі. А ось чорний колір є провідним в її гардеробі.
На фан-акаунті нещодавно з'явилося архівне фото із зіркою, яка позувала в авто. На Джолі-просте і маленьке чорне плаття, яке приховує її фігуру, але підкреслює стрункість ноги.
У таких чорних сукнях нерідко Джолі можна побачити і в повсякденному житті, і на світських заходах. Простота фасонів і монохромність комплектів є відмінним фоном, що підкреслює природну красу Анжеліни.
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"Анджеліна; Mooood❤️; відмінний знімок 🔥; класичний стиль точно ваш; Люблю її!; Triste, йди до мене! 😢 ; Красиво 🖤; вона приголомшлива!; Вона така красива!; в Італії ми називаємо її "ruspante donna fecale", конотацією краси; прекрасне вино 🔥; Анджеліна Джолі така приголомшлива 👏; вона багато думає, ух», - пишуть користувачі.
Варто відзначити, що про свою привабливість Джолі знала з народження. У 14 років Джолі навіть заявила, що у неї є цивільний чоловік, а після вона спробувала спокусити коханця матері, чим завдала серйозну образу всій родині. До повноліття актриса навіть перепробувала всі існуючі на той момент наркотики. Лише робота моделлю і нові ролі на екрані врятували її від поганого кінця.
"Моя любов 😍; чудово 😍; Краса❤Hermosa🔥; Ваша фігура виглядає прекрасною і гарячою, навіть у простій сукні; яка булочка; Вау супер прекрасна леді; чудова; шикарна леді; історія про кохання; така красива», - пишуть фанати.
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