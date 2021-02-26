Батько американської співачки Леді Гаги, ресторатор з Манхеттена Джозеф Джерманотта підтвердив, що у його дочки вкрали двох французьких бульдогів

Джозеф сказав The Post, що їхня сім'я дуже переживає через викрадення.

"Нас просто нудить, це дійсно жахливо. Як ніби хтось забрав одного з твоїх дітей",-сказав по телефону 63-річний Джо Джерманотта.

Собак вкрали в Лос-Анджелесі, пізно ввечері 24 лютого. Це сталося, коли 30-річний Райан Фішер вигулював трьох вихованців у Західному Голлівуді біля будинку артистки. За інформацією ЗМІ, йому чотири рази вистрілили в живіт. Коли поліцейські прибули на місце події, то Фішер перебував ще при свідомості, але ледве дихав. Його госпіталізували у важкому стані.

Нападники вкрали собак Густаво, Кодзі. Третій собаці на прізвисько Міс Азія, у якої в Instagram є власний аккаунт, вдалося втекти. Пізніше вона була знайдена поліцією. Собаку забрав один з охоронців Гаги.

За описом поліцейських, на чоловіка, який вигулював собак Гаги, напали двоє невідомих у бейсболках. Вони зникли з місця події на білому BMW, і все ще знаходяться на волі.

Батько Гаги розповів, що поп-зірка знаходиться в Італії, де знімається у фільмі "Гуччі" британського режисера Рідлі Скотта. За словами Джозефа, Гага" кілька разів " говорила з ним про інцидент.

"Просто постарайся бути сильною і пам'ятай, що вони [собаки] разом. Вони втішають один одного", - порадив він дочці.

За даними TMZ, викрадач вимагає викуп у розмірі півмільйона доларів. За словами Джозефа, Гага готова віддати ці діти, аби Коджі і Густаво повернули цілими і неушкодженими.

За інформацією видання People, Леді Гага вже оголосила, що заплатить $500 тис. (приблизно 14 млн грн) тому, хто поверне їй вихованців, і при цьому не буде ставити зайвих питань.

При цьому таблоїд Daily Mail зазначає, що викрадачі могли не знати, хто є господинею французьких бульдогів, підкресливши, що їх вартість при наявності хорошого родоводу становить близько $10 тис. (близько 280 тис. грн).

Батько Гаги не зміг собщіть, як зараз почувається Фішер. Джерела TMZ розповіли, що чоловік йде на поправку.

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