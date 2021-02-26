Астролог Павло Глоба назвав щасливчиків березня
За словами фахівця, чотири знаки зодіаку відчують прихильність зірок у перший весняний місяць, передає afisha.bigmir.net.
Овен
Народжений під цим сузір'ям чекає безліч незабутніх і яскравих подій. Зміни торкнуться особисте життя Овнів. За словами астролога, для вас настане час переоцінки своїх дій. Можливо, Вам варто почекати з деякою співпрацею.
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Діва
Представникам цього знака Зодіаку можна вже починати радіти, оскільки доля готує для них тільки приємні сюрпризи. У вас з'являться нові можливості, які посприяють почати зовсім нове життя.
Скорпіон
Для Скорпіонів Березень стане розвантажувальним місяцем. Ви відчуєте полегшення, і ваше життя заграє новими фарбами. Астролог запевняє, що виниклі проблеми не стане для вас чимось страшним.
Козоріг
А ось народжених під цим сузір'ям чекає феєрія в любовній сфері. Глоба радить з головою поринуть в романтику, оскільки це може бути дуже приємний і яскравий період. Крім того у вас нормалізується ситуація з фінансами.
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