Голлівудська актриса Анджеліна Джолі захопила шанувальників спільним знімком з Джонні Деппом
Як передає Politeka.net, кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Актриса згадала мелодраму "Турист", в якому актори зіграли пару закоханих агента спецслужб і злодія.
У фільмі були присутні і романтичні сцени, які буквально поставили на вуха весь Голлівуд. Поцілунки Джоллі та Деппа згадують досі.
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Шанувальники актриси були захоплені публікацією. Відреагував на фото і Джонні Депп, поставивши сердечка під постом, на що отримав реакцію одного з фанатів актриси, який написав: "Вона моя!".
Раніше ми повідомляли, що на фан-акаунті нещодавно з'явилося архівне фото із зіркою, яка позувала в авто. На Джолі-просте і маленьке чорне плаття, яке приховує її фігуру, але підкреслює стрункість ноги.
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