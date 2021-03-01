Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у рожевій напівпрозорій сукні підкорила ніжністю

Найчастіше шанувальники зірки обговорюють її образи, захоплюючись лаконічністю, доглянутістю і стильними перетвореннями. Так як в розпорядженні зірки є цілий штат стилістів і помічників, можна переодягатися хоч щогодини. Однак, насправді, подібними привілеями Джолі давно не користується і слідує золотому правилу лаконічності.

Тільки для фотосесій артистка почала міксувати вбрання і міняти їх для фотографа. У реальному житті знаменитість взагалі не любить подібних експериментів і завжди одягається самостійно. Як видно на фото, представленому на фан-акаунті, Джолі любить радувати кадрами в певному стилі.

Оскільки поза роботою вона носить звичайний одяг в нюдових відтінках, то на зйомках намагається блищати у всіх сенсах. Яскраво-рожеве плаття з фаптіна буквально перетворило зірку в ляльку Барбі. А простий макіяж надав їй нікого блиску. Завдяки правильному ракурсу фотограф підкреслив і витончену фігуру зірки.

А ось в чорних сукнях нерідко Джолі можна побачити і в повсякденному житті, і на світських заходах. Простота фасонів і монохромність комплектів є відмінним фоном, що підкреслює природну красу Анжеліни.

"Анджеліна; Mooood❤️; відмінний знімок 🔥 хороша до тремтіння; класичний стиль точно ваш; Люблю її!; Triste, йди до мене! 😢 ; Красиво 🖤; вона приголомшлива!Не думайте, милуйтеся; вона така красива!; в Італії ми називаємо її "ruspante donna fecale", конотацією краси; прекрасне вино 🔥; Анджеліна Джолі така приголомшлива 👏; вона багато думає, ух», - пишуть користувачі.

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