Кабінет Міністрів запропонував запустити програму безвідсоткових кредитів до 150 тис. гривень на відкриття своєї справи

На це влада готується виділити понад 100 млн гривень, передає "Сьогодні". Щоб закон почав діяти, його повинна прийняти Верховна Рада.

Кредити планують видавати на відкриття малого бізнесу – наприклад, кав'ярні, невеликого хостелу або теплиці для мікрозелені і овочів. Очікується, що це допоможе утримати вдома українців, які їздять на заробітки закордон.

Умови надання кредитів:

Майбутній підприємець повинен вкласти в справу стільки ж власних грошей, скільки і держава.

При наявності страхового стажу більше 10 років гроші віддавати не потрібно.

Якщо у одержувача немає 10 років страхового стажу, грант все одно дадуть, але пізніше його доведеться повернути в повному обсязі.

При цьому експерти щодо ініціативи уряду налаштовані скептично. За їх слова, заробітчани, які планують відкривати бізнес, хочуть це робити за кордоном. А для більшості завдання і зовсім стоїть куди прозаїчніше - вони намагаються прогодувати сім'ю, а не відкривати свою справу.

Разом з тим, тільки за офіційними даними НБУ, за 2019 рік заробітчани перевели в Україну 20 млрд доларів. Тобто фінансовий потенціал теж є. Головне-правильно їм розпорядитися.

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