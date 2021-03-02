Акушер-гінеколог прокоментував трагедію в Рівному, де на початку року породілля померла в лікарні після домашніх пологів

У січні цього року багатьох українців вразила новина з Рівного, де жінка, яка вирішила народити дитину вдома, померла через кровотечу під час пологів. Ситуація переросла в скандал за участю блогерки Софії Стужук, яка сама активно пропагує домашні пологи.

Відразу після інциденту вона опублікувала пост, в якому припустила, що в тому, що трапилося винні медики, які не змогли врятувати жінку після звернення її близьких в швидку. Втім, пізніше Стужук від своїх претензій до лікарів відмовилася.

Про те, що пішло не так в цій історії, розповів у коментарі виданню Clutch акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, завідувач жіночої консультації КМПБ 3 Сергій Бакшєєв.

Він підкреслив, що породілля та її близькі звернулися за медичною допомогою занадто пізно.

"Софія Стужук-подруга Джамілі. Що вона могла сказати? Що хтось, хто причетний до її подруги, забоявся зателефонувати в швидку допомогу і сказати: "У породіллі вже три години кровотеча, готуйте пологовий будинок, ми їдемо на переливання крові"? Можливо півгодини-годину могли зіграти роль, поки не запустилися незворотні процеси на тлі кровотечі", - пояснив лікар.

Він зазначив, що маткові кровотечі є одними з найнебезпечніших ускладнень при пологах. Нерідко вони призводять до смерті жінки.

"Те, що час було втрачено, скаже будь-яка людина, що має хоч якесь відношення до акушерства", - заявив Бакшеєв.

Він уточнив, що в такій ситуації потрібно було клемувати пуповину, а також не чекати занадто довго і дзвонити в швидку максимум через півгодини-годину з моменту початку кровотечі.

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