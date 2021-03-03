Голлівудська актриса Анджеліна Джолі під час пргулки по магазинах показала фігуру без фотошопу

Анджеліна Джолі вже давно для багатьох шанувальників є іконою стилю, а її прості і стримані образи мріють повторити багато шанувальників. Так, зокрема один з образів знаменитості викликав переполох, після публікації фото.

Нагадати про яскравий вихід у світ актриси вирішили в мережі. Коли під час карантину більшість почала носити спортивні штани, Анджеліна Джолі довела, що під час походу по магазинах за покупками можна виглядати шикарно. Для прогулянки по магазинах актриса одягла білу сукню.

Причому наряд довжини міді підкреслив її образ, а також приховав зайве. Зокрема, помітну худорлявість і трохи округлий живіт. Доповнили образ елегантні мюлі з тисненим логотипом ісумка Christian Dior. Причому незважаючи на стриманість вбрання можна помітити, як актриса майстерно прикриває зайві, особливо свою шкіру після схуднення. Завищена лінія талії візуально подовжує ноги Джолі, однак це зробило зайвий акцент на животі.

У стильних сукнях нерідко Джолі можна побачити і в повсякденному житті, і на світських заходах. Простота фасонів і монохромність комплектів є відмінним фоном, що підкреслює природну красу Анжеліни.

"Анджеліна; Mooood❤️; відмінний знімок 🔥; класичний стиль точно ваш; Люблю її!; Triste, йди до мене! 😢 ; Красиво 🖤; вона приголомшлива!Не думайте, милуйтеся; вона така красива!; в Італії ми називаємо її "ruspante donna fecale", конотацією краси; прекрасне вино 🔥; Анджеліна Джолі така приголомшлива 👏; вона багато думає, ух», - пишуть користувачі.

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