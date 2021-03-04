Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вміє виглядати елегантно в самих різних образах

Популярна виконавиця звикла бути в центрі уваги з підліткового віку. При цьому Джолі не любить бути надмірно відвертою і не демонструє фігуру у відкритих нарядах і непристойних сукнях.

Максимум, який собі дозволяє актриса – це ідеально підібране плаття з декольте або наряд з вирізом на спині. Оскільки Анджеліна віддає перевагу консервативному і скромному стилю, вона одягається у витончений одяг без принтів і прикрас з паєтками, камінням і тд.

Як можна помітити, в мережі досить багато кадрів з артисткою, що позує для відомих фотографів. Причому робить Анджеліна це регулярно і не зраджує собі – використовує для зйомки перевірені ракурси і наряди. Біле плаття з чорним корсетом на зав'язках змогло підкреслити і стрункість артистки, і її почуття стилю в цілому.

Проста укладка, мінімум макіяжу і Зірковий образ актриси готовий.

Варто відзначити, що про свою привабливість Джолі знала з народження. У 14 років Джолі навіть заявила, що у неї є цивільний чоловік, а після вона спробувала спокусити коханця матері, чим завдала серйозну образу всій родині. До повноліття актриса навіть перепробувала всі існуючі на той момент наркотики. Лише робота моделлю і нові ролі на екрані врятували її від поганого кінця.

"Моя любов 😍; чудово 😍; Краса❤Hermosa🔥; Ваша фігура виглядає прекрасною і гарячою, навіть у простій сукні; яка булочка, молочний шоколад; Вау супер прекрасна леді; чудова; шикарна леді; історія про кохання; така красива», - пишуть фанати.

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