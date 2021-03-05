Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким у березні посміхнеться удача

Всього фахівець виділив чотирьох щасливчиків, передає Slovofraza.

Овен

Для народжених під цим сузір'ям перший місяць весни стане ідеальним періодом для того, щоб знайти нову роботу, відкрити новий бізнес, справити відмінне перше враження на кого завгодно. Глоба радить Овнам не ув'язуватися в конфлікти, а йти на компроміси.

Терези

Початок весни для представників цього знака Зодіаку стане часом великої удачі і позитивного спілкування. Вас чекають знайомства, які вплинуть на життя тільки з кращого боку. Глоба попереджає, що під кінець місяця Терези можуть зустріти багато токсичних особистостей.

Стрілець



Стрільцям посміхнеться удача у всіх життєвих напрямках. Особливе везіння чекає самотніх представників цього сузір'я. Вас не обійде стороною і фінансова удача. Всі проблеми і негаразди пройдуть дуже швидко і не залишать негативного сліду у вашій пам'яті.

Риби

Народжені під цим сузір'ям отримають багато можливостей для збільшення свого бюджету. За словами астролога, особливий успіх чекає працюючих у сфері продажів і послуг. Глоба запевняє, що самотнім Рибам варто зайнятися пошуком другої половинки саме в березні.

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