Голлівудська актриса Анджеліна Джолі здивувала шанувальників архівним фото

Як передає Politeka.net, знімок знаменитості з'явився на її фан-сторінці в Instagram.

Джолі дебютувала в кіно в 1982 році, зігравши роль у фільмі «У пошуках виходу». Однак популярність здобула після того, як зіграла героїню відеоігор Лару Крофт двох частинах фільму.

Саме в цей період Анджеліна почала зачаровувати весь світ своєю красою.

На опублікованому кадрі ще зовсім юна Анджеліна постала без одягу, спокусливо позуючи на камеру.

Популярні новини зараз

Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"

Пішла з життя легендарна актриса-красуня, на її фільмах виросли покоління: "Її буде дуже не вистачати всім"

Тіна Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом зробила несподівану заяву: "Є пара..."

"Холостячка" Мішина заткнула за пояс самого Винника, несподівані кадри: "Ксюша гарніше..."

Київ на вухах, бус влетів у зупинку з людьми: кадри наслідків ДТП
Показати ще

Шанувальники були в захваті від вигляду своєї улюблениці.

"Ви чудові зовні, але всередині - безцінні. Ви рідкісна і дорогоцінна перлина ... Бажаю тобі вічного щастя"," для мене Ти єдина красива жінка у всьому світі", "Ти як прекрасна музика, пестить мою душу. Я дивлюся на тебе, захоплююся твоєю красою, моя королева", "ці губи просто потрібно регулярно цілувати", "забув, наскільки прекрасна була Анджеліна Джолі і досі добре виглядає", - писали в коментарях під фото Анджеліни.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною

А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками