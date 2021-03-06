Голлівудська актриса Анджеліна Джолі здивувала шанувальників архівним фото
Як передає Politeka.net, знімок знаменитості з'явився на її фан-сторінці в Instagram.
Джолі дебютувала в кіно в 1982 році, зігравши роль у фільмі «У пошуках виходу». Однак популярність здобула після того, як зіграла героїню відеоігор Лару Крофт двох частинах фільму.
Саме в цей період Анджеліна почала зачаровувати весь світ своєю красою.
На опублікованому кадрі ще зовсім юна Анджеліна постала без одягу, спокусливо позуючи на камеру.
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Шанувальники були в захваті від вигляду своєї улюблениці.
"Ви чудові зовні, але всередині - безцінні. Ви рідкісна і дорогоцінна перлина ... Бажаю тобі вічного щастя"," для мене Ти єдина красива жінка у всьому світі", "Ти як прекрасна музика, пестить мою душу. Я дивлюся на тебе, захоплююся твоєю красою, моя королева", "ці губи просто потрібно регулярно цілувати", "забув, наскільки прекрасна була Анджеліна Джолі і досі добре виглядає", - писали в коментарях під фото Анджеліни.
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