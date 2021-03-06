В автомобільній катастрофі в Польщі загинули українці
Як передає Politeka.net, трагічні подробиці повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.
Смертельна аварія сталася біля міста Кашице.
"Рейсовий автобус Познань - Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії", - повідомив дипломат.
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В результаті зіткнення двох авто одна людина загинула, ще троє травмовані в аварії в Рівненській області. ДТП сталася трасі Київ-Чоп біля села Грушвиця.
Удар був такої сили, що людей з розбитих авто довелося діставати рятувальникам. Троє постраждалих перебувають у реанімації з численними травмами.
За попередньою інформацією, в одному з транспортних засобів знаходилися жителі Сум, які їхали на заробітки.
Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.